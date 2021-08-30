حمدوك يؤكد دعم قطاع الكهرباء والنهوض به





أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لقطاع الكهرباء والنهوض به وخلق مناخ ملائم لإنتاجها ، مبينا ان الإستثمارات في البلاد مرتبطة بمعالجة تحديات الكهرباء وشدد حمدوك لدى تفقده الاثنين محطة قري 3 للتوليد الحراري وإجتماعه مع مديري الإدارات ، يرافقه المهندس جادين على العبيد وزير الطاقة والنفط ، الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية، الأستاذ خالد عمر وزير شئون مجلس الوزراء ، والأستاذ حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام ، على ضرورة وضع سياسات لدعم قطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية وفق مشروعات تسهم في دعم القطاع . ودعا وفق ( سونا) الي الاستفادة من تجارب بلدان أخري فيما يلي إنتاج الكهرباء ، مؤكدا ان المعالجات تحتاج لمناقشة القضايا بكل وضوح وشفافية ووجه سيادته بمعالجة إشكالات محطة قري 3 في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل من جانبه أكد وزير الطاقة العمل بعزيمة للإيفاء بالمطلوبات ، ونوه لوجود مشاكل مالية تتطلب توفير موارد لقطاع الكهرباء وتمويل الإصلاح به وقال إن الربط الاقليمي يكلف ٧٠٠ مليون جنيه . ولفت الي سعيهم في الفترة المقبلة لجعل قطاع الكهرباء يعتمد على ذاته ، فضلا عن الاعتماد على الطاقة البديلة . وتفقد رئيس مجلس الوزراء والوفد الموافق له اليوم محطة قري 3 للتوليد الحراري ، بمنطقة قري ووقف على محطة التوليد ومحطة النقل ومحطة التبريد وغرفة التحكم وإستمع سيادته لشرح واف عن الموقف الآني للمحطة وما تبقى لهذا المشروع الكبير ليدخل خدمة البلاد في توليد الكهرباء

الخرطوم ( كوش نيوز)