خدعوك فقالوا : الشاي الأخضر ينقص الوزن





حسم مجلس الصحة الخليجي الإجابة عن سؤال حول مدى فعالية الشاي الأخضر في إنقاص الوزن مؤكدًا أنه لا ينقص الوزن، ولكنه يسهم في زيادة عملية حرق الدهون بنسبة قليلة، وهي سمة يتشاركها مع جميع أنواع الشاي. وأكد أن (بحسب المواطن نت) الشاي في حرق الدهون لا يعني إنقاص الوزن، ولكن ذلك يتم من خلال تزويد الجسم بسعرات حرارية أقل من معدلاته المعتادة. الشاي الأخضر يحرق الدهون ببطء: وفي السياق أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد لـ” المواطن“، يفضل معظم أفراد المجتمع تناول الشاي الأخضر عن الأنواع الأخرى لفوائده العديدة، وخصوصًا حرق الدهون ببطء، والاعتقاد بأنه يساعد في إنقاص الوزن هو اعتقاد خاطئ، لأن انقاص الوزن يحتاج إلى برنامج غذائي ورياضي مقنن، فاستهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر مضاف إليه السكر لا يساعد أبدًا على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة في الجسم، كما أن تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر يوميًا يجعل الفرد يحتاج إلى التوجه إلى دورات المياه عدة مرات لإفراغ المثانة، باعتبار هذا النوع من السوائل مدر للبول أيضًا. تقليل الدهون الخطرة: ولفتت إلى أن للنوع الأخضر من الشاي فوائد عديدة تتصدرها حرق الدهون – كما أوضحت – بسبب وجود مضادات الأكسدة، فهو يساعد في تحسين الجهاز الهضمي، وزيادة التمثيل الغذائي ومعدل الأيض في فترة زمنية قصيرة، كما ثبت أنه مفيد للغاية في تقليل الدهون الخطرة في منطقة البطن، كما يساعد وجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر على تحسين الأداء البدني للفرد عن طريق استقلاب الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية وإتاحتها بحيث يمكن استخدامها كشكل من أشكال الطاقة، كما يساعد على تحسين أداء الدماغ، والإنتاجية، والمزاج، والذاكرة ووقت رد الفعل، فهو يعمل كمنشط ومعزز للدماغ. يقلل حدوث الأمراض: وخلصت الدكتورة رانية إلى القول، إن هناك فوائد عديدة أخرى للشاي الأخضر لجميع أعضاء الجسم ومنها المحافظة على صحة القلب من خلال تقليل عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب، وتحسين صحة الدماغ، إذ يحتوي على حمض أميني يساعد في تقليل التوتر وتعزيز المزاج، بجانب خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاصه في الجسم. بالإضافة إلى تحسين صحة البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع أضرار أشعة الشمس، كما أنه يعزز ترطيب البشرة والاحتفاظ بالرطوبة ويمنع تكون التجاعيد، وله خصائص مضادة للشيخوخة، بالإضافة إلى تحسين صحة وقوة العظام ومنع هشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور، وأيضًا من أهم الفوائد هي تقوية المناعة، حيث يحتوي على مواد تمنع الالتهاب ومضادات الأكسدة، مما يجعل الجهاز المناعي يعمل بكفاءة أكبر دون أي تهديد لخلايا الجسم.

الخرطوم (كوش نيوز)