بزيادة ( 400%) اسعار الطماطم تتعدى الرقم القياسي في الخرطوم.. تعرف على الأسباب





تعدت اسعار الطماطم في بعض أسواق الخرطوم العاصمة السودانية الرقم القياسي وبلغت (1500) جنيه للكيلو الأمر الذي أدهش المستهلكين وادخلهم في حيرة بالغة . واتجه مؤخرا تجار في أسواق خضار فرعية وهي أسواق ” الشقلة – الصالحة – بانت – ابو زيد ” بمحلية امدرمان الى زيادة اسعار ” الطماطم ” بنسبة (400%) وهو امر غير مسبوق يحدث لأول مرة بالبلاد. ارجع التاجر عثمان كمال الدين بسوق ابو زيد الزيادة الى الأمطار الغزيرة التي هطلت واغرقت المزارع وتأثر حصاد الطماطم بشكل مباشر وقال التاجر وفق صحيفة” اليوم التالي ” ، كان المطر غزيرا أثناء فترة نضوج الطماطم رغم عدم انتظامه حيث تلقت كميات كبيرة من الماء مما أدى لتشقق الجلد وأنقسامه بالتالي تلفت أعداد كبيرة من الطماطم الأمر الذي دفع الى ارتفاع الأسعار فيما أبدى مواطنون امتعاضهم جراء الغلاء الذي تشهده الأسواق وقرروا مقاطعة السلعة وقالوا ل” اليوم التالي ” الغالي متروك ” في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ودعوا لضرورة مقاطعة كل السلع مرتفعة الأسعار ومحاربة جشع وطمع التجار مع اهمية مراقبة الأسواق وضبطها والبحث عن بدائل أخرى

الخرطوم ( كوش نيوز)