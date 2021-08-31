اتحاد كرة القدم يعلن الطوارئ لمواجهة أهلى ليبيا في الكونفيدرالية





أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم نيالا حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمشاركة الوادي نيالا في بطولة كأس الكونفيدرالية وناشد جميع القائمين والمهتمين بالشأن الرياضي بولاية جنوب دارفور وكل الرياضيين والمشجعين ومحبي المستطيل الأخضر والأخوة أصحاب المبادرات الشبابية للنفرة الكبرى باستاد نيالا لاستقبال الحدث الكبير المنتظر في الشهر المقبل يوم 12 سبتمبر استضافة حي الوادي نيالا ونظيره الأهلي طرابلس الليبي في ذهاب البطولة الكونفدرالية باستاد نيالا وذلك غدآ الاثنين في الثامنة صباحآ نرجو من الجميع الحضور حتي تكتمل الصورة الحقيقية لملعب مدينة نيالا.

صحيفة الصيحة