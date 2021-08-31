الموافقة علي تبني السودان مشروعي الحكومة الذكية والزراعة الذكية





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المدير العام لمنظمة تحالف افريقيا الذكية السيد لاسينا كوني وذلك بحضور وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول.

ورحب رئيس الوزراء بالمدير العام لتحالف افريقيا الذكية، وانضمام السودان لهذا التحالف، كما أكد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التقنية في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية.

ورحب وزير الاتصالات والتحول الرقمي في تصريح صحفي بزيارة لاسينا كوني باعتبارها أول زيارة له للسودان بعد انضمام البلاد لتحالف افريقيا الذكية الذي يعمل على تحويل القارة إلى قارة رقمية وإنشاء سوق رقمي موحد في القارة الافريقية مبيناً أن هذا التحالف يتكون من (٣٢) دولة والسودان أخر دولة انضمت اليه بعد رفع الحظر عن السودان وعودته لعلاقاته الطبيعية إلى العالم.

وعبر وزير الاتصالات عن اعتزاز السودان بانضمامه لهذا التحالف الواعد الذي سيقدم الكثير فيما يخص مشاريع التحول الرقمي والحكومة الرقمية والزراعة الذكية وكافة المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة مشيراً إلى أن هذا التحالف يعتبر تخالف عريق في افريقيا برئاسة دولة روندا ورئيسها كيجامي معلناً أن السودان انضم لهذا التحالف هذا الشهر بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الاتصالات أن زيارة المدير العام لمنظمة تحالف افريقيا الذكية تمثل تأكيداً على التعاون الكبير الذي سيتم بين السودان وتحالف افريقيا في المرحلة القادمة.

وأشار المهندس هاشم حسب الرسول إلى أن ورشة العمل التي انعقدت بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي مع المجموعة الزائرة برئاسة السيد رئيس المنظومة تم من خلالها الاتفاق على تبني السودان لمشروعين كبيرين هما مشروع الحكومة الذكية وكذلك مشروع الزراعة الذكية مبيناً أن المشروعين سيتم العمل مع (SMART AFRICA) في المرحلة القادمة لدعم الخبرات وأفضل التجارب في الدول المشابهة لإنفاذ هذه المشاريع للوصول الى نهضة اقتصادية دائمة ومستدامة.

صحيفة الصيحة