بحسب قرارات الجمعية العمومية المريخ يؤكد إسقاط العضوية السابق





أكد مجلس نادي المريخ الرياضي أنه وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية واستناداً للمادة (36) من النظام الأساسي لسنة 2019 تعديل سنة 2021م فقد تم إسقاط عضوية جميع الذين شاركوا في الاجتماع العبثي بتاريخ 27 مارس 2021م ويؤكد مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال أن جميع الذين شاركوا في هذا الاجتماع لم تعد تربطهم أي صفة بنادي المريخ الرياضي، ويحذر النادي من الانجراف وراء أي مجموعات تدعو لعقد أي جمعية عمومية انتخابية بخلاف التي أعلنها النادي عبر لجنة الانتخابات المنتخبة في 31 يوليو 2021م والتي ستعقد يوم 4 سبتمبر بإستاد المريخ بأمدرمان ويحذر النادي ثانياً أن كل من يشارك في أي جمعية عمومية بخلاف التي دعا لها النادي سيعرض نفسه للعقوبات استناداً لنظام النادي الأساسي لسنة 2019م تعديل سنة 2021م.

صحيفة الصيحة