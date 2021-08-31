برشلونة يفاوض كافاني في الرمق الأخير من الميركاتو





أفادت إذاعة “راديو كاتالونيا” الإسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة فتحت قنوات الاتصال مع مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الأوروغوياني إدنسون كافاني.

وقالت الإذاعة المقربة من النادي أسوار “كامب نو”، إن كافاني وافق على الانضمام إلى برشلونة، بينما رفض مانشستر يونايتد إبرام الصفقة لحاجته إلى خدمات اللاعب على حد تعبير الإذاعة.

وسارع برشلونة إلى التواصل مع مانشستر يونايتد فور الإعلان عن التعاقد الرسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس مقابل نحو 15 مليون يورو، وبموجب عقد يمتد إلى عامين، قابل للتمديد لعام آخر.

وأصبح لدى فريق “الشياطين الحمر” مجموعة كبيرة من المهاجمين بعد انتداب رونالدو، ما جعل برشلونة يفكر في التعاقد مع كافاني لسد الثغرة الهجومية في النادي منذ رحيل الأوروغوياني الآخر لويس سواريز الموسم الماضي، إلى أتلتيكو مدريد، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الحالي، إلى باريس سان جيرمان.

العربية نت