ديلى ميل: محمد الننى قد يرحل عن آرسنال خلال ساعات





توقعت تقارير صحفية بريطانية انتقال الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية منتصف ليل اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تكون وجهة اللاعب هي الدوري التركي نظراً لرغبة واهتمام عدداً من الأندية هناك به. (بحسب اليوم السابع) فإن خروج محمد النني سيكون ضمن قراراً برحيل جماعي لعدد من اللاعبين رغبة من إدارة النادي والمدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا في تصحيح مساء الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تذيل الفريق لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وأوضحت الصحيفة ان محمد النني لم يحصل على المشاركة مع ناديه خلال الموسم الحالي باستثناء مباراة الكأس أمام وست بروميتش. فيما قالت صحيفة “insidefutbol” البريطانية أن طريق محمد النني الى الدوري التركي من السهل تنفيذه خاصة وأن باب الانتقالات هناك يغلق بعد أسبوع وبالتالي فإنه سيكون هناك مساحة من الوقت لإيجاد الفريق الذي يريد التعاقد معه. في سياق متصل، تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كما تجري بعض المحاولات في الوقت الحالي لضمهم لمباراة الجابون في الجولة الثانية. كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا. كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًّا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية. يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب. دخل المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني، المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا. وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.

الخرطوم (كوش نيوز)