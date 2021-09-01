شاهد بالفيديو والصور: بملابس عارية وشفافة أظهرت جميع مفاتنها .. عشة الجبلية تشعل السوشيال ميديا وتثير الإعجاب والدهشة





أثارت المطربة عائشة الجبل ضجة بمنصات التواصل الإجتماعي ليلة حفله (حنتها) التي شكل عدد من الفنانين حضور فيها لمشاركة الجبلية مراسم زفافها التي بدأت قبل عدة أيام.

وبحسب مشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد كانت الجبلية ترتدي فستاناً شفافاً وقصيراً أثار الجدل وسط معجبيها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك.

قدمت الجبلية وصلات رقص برفقة عدد من الفنانين الذين كانو يحيون حفل حنتها إستعداداً لإكمال مراسم الزواج التي سوف تكون غداً بفندق القراند هوليدي .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز )