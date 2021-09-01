ممثلو الادارة الأهلية يرفضون الأقصاء ويهددون بإستقالة جماعية من مبادرة حمدوك





استنكر ممثلو الادارة الاهلية بآلية مبادرة رئيس الوزراء اقصاءهم من رئاسة اللجان الفنية للآلية ، وقال الأمين العام للادارة الأهلية بشرى الصائم لـ(الجريدة) : تم اقصاءنا من رئاسة اللجان الفنية التسعة ، وأردف: كان لدينا رأي في تولي برمة ناصر لرئاسة الآلية لأنه رئيس حزب وليس شخصية قومية ، ومع ذلك آثرنا الاستمرار للمصلحة العامة ولكن استمر المسلسل حيث شكلت اللجان في غيابنا واقصينا من رئاستها ما يؤكد تواصل الطريقة التي انتقدناها في الاجتماع الأول وأردف: لن نكون (كومبارس) وحذر من أن يؤدي المنهج المعطوب في ادارة شأن الآلية لاستقالة جميع ممثلي الادارة الأهلية.

صحيفة الجريدة