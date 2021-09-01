مجلس إدارة نادي المريخ يهاجم حازم مصطفى





اطلع مجلس الإدارة مؤخراً على بعض التسجيلات الصوتية صادرة من حازم مصطفى، وقد حوت تلك التسجيلات ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة تتعلق ببعض اللاعبين الذين ابتعثهم النادي للعلاج بالقاهرة ويأسف مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال لما وصل له البعض من بهتان الغرض منه معلوم لدينا ونبين أنه سبق لذات الشخص أن اطلق تسجيلات عمت الأسافير وسارت بذكرها الركبان عندما تحدث عن أنه لن يدعم نادي المريخ العظيم بدولار واحد حتى وإن هبط للدرجة الثانية فشخص يبدر منه مثل هذا الحديث لا عجب أن يبدر منه الحديث الذي ادعى فيه مؤخراً تحويله لمبالغ مالية للاعبين بنادي المريخ، وهذا ما نؤكد عدم صحته مؤكدين في الوقت عينه وبالدليل والبرهان قيامنا بواجبنا تجاه لاعبينا بعد ان ابتعثناهم للقاهرة للعلاج وآخرهم نجمنا بخيت خميس ونؤكد لجماهيرنا أن الادعاءات التي يمارسها البعض على حساب وتاريخ نادي المريخ ستجد منا الحسم اللازم ولن ندع أي مجال للبعض لصنع الشهرة على حساب المريخ وجميع مكوناته على رأسهم نجوم الفريق.

صحيفة الصيحة