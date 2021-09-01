المريخ يفتح الباب للقنوات لنقل مباراتيه أمام الإكسبريس بيوغندا وقلعة شيكان





يعلن مجلس إدارة نادي المريخ فتح الباب للقنوات الراغبة في بث مباراتي الفريق في ذهاب وإياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، أمام الإكسبريس اليوغندي، يومي العاشر، والتاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب سانت ماري بالعاصمة الاوغندية كمبالا، وملعب قلعة شيكان بمدينة الأبيض. وأبان عضو المجلس علي مصطفى أسد بحسب السوداني الدولية أن الباب مفتوحاً لكل القنوات الفضائية الراغبة في بث المباراة؛ وذلك لربط الجمهور الرياضي- بصفة عامة- والمريخي- بصفة خاصة- بالحدث. هذا ويطالب مجلس المريخ القنوات الراغبة في البث التواصل مع المدير العام للنادي مهند كمال .

الخرطوم (كوش نيوز)