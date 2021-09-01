بالفيديو .. شاهد فيضان النيل من كبري المنشية وكبري شمبات وصوت المياه المرعب





وصلت كميات ضخمة من المياه من منابع النهر العظيم في إفريقيا “نهر النيل” إلى أواسط العاصمة السودانية الخرطوم، وفي موسم الفيضان تزور مياه نهر النيل المزارع من حوله وتغمر الأراضي السكنية القريبة، وفي هذا العام 2021 ومن أعلى الجسر الشهير بالسودان “كبري شمبات” تم تسجيل هذه المشاهد لثورة النيل مع صوت مرعب للمياه وهي قادمة وتفيض على جانبي النهر بأمدرمان وبحري.

وعلى جانب آخر يواصل نهر النيل فيضانه الموسمي عبر روافده المغذية قبل أن تشرع المياه في عبور الأراضي السودانية وتصنع الحياة في جمهورية مصر العربية دولة المصب، نشاهد بعض المقاطع لكيفية تسرب المياه وفيضانها وغمرها للمزارع وكمائن الطوب بجانبي كبري المنشية الذي يربط الخرطوم بشرق النيل، في منظر مألوف يتكرر في كل عام.

الخرطوم (كوش نيوز)

شاهد فيضان النيل من كبري المنشية من هنا



شاهد فيضان النيل من كبري شمبات من هنا