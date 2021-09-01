لحمايتهم.. “إنستغرام” يضع شرطا على مستخدميه المراهقين





“فيسبوك” ستستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف متى يعمد المستخدم لوضع عيد ميلاد مزيف أعلن تطبيق “إنستغرام” عن إجراء جديد، من أجل المحافظة على سلامة المراهقين. ويتمثل الإجراء الجديد، في طلب “إنستغرام” من المستخدمين مشاركة عيد ميلادهم، لحماية الشباب من الاستخدام غير الصحيح للمنصة. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة(بحسب العربية )سيبدأ إنستغرام في مطالبة المستخدمين الذين لم يشاركوا تاريخ ميلاد سابقًا القيام بذلك، وسيمنحهم مهلة قبل أن يتم وقف الحسابات بسبب عدم الإفصاح عن تاريخ الميلاد. وسيقدم “إنستغرام” بديلين للمستخدمين يطلب فيهما أعياد ميلادهم، أولا، سيعرض التطبيق إشعارًا “بضع مرات”، والثاني، يتمثل في مطالبة منفصلة أيضًا إذا حاول المستخدمون عرض مشاركة مخفية خلف شاشة تحذير. وتظهر هذه التحذيرات على “المحتوى الحساس” الذي قد لا يخالف القواعد الرسمية ل‍إنستغرام. وتقول شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق “إنستغرام” أيضًا إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي، لاكتشاف متى قد يكون المستخدم قد قدم عيد ميلاد مزيفًا، وإنه قد يُطلب من بعض المستخدمين “التحقق” من أعمارهم.

الخرطوم (كوش نيوز)