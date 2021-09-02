الإعلامية الريان الظاهر تنفي علاقتها بصفحات مزيفة تتحدث بلسانها وتطالب متابعيها بالتبليغ عنها





نفت الإعلامية بقناة النيل الأزرق الريان الظاهر في لايف تم بثه نهار اليوم الخميس على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك تتناول من خلاله عدد من الجوانب التي تتعلق بها والتي كان من ضمنها وجود عدد من الصفحات المزيفة التي تقوم بنشر (بوستات) وإنتحال شخصيتها بجانب التحدث بلسانها وهي ليس على علم بها. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت الريان من خلال الايف أنها لم تكن تعطي الأمر اهتماما في السابق ولكن عندما ذادت الأمور عن حدها وأصبحت الصفحه المزيفة تنقل الإشاعات عنها قررت الخروج في لايف توضيح لمتابعيها وجمهورها حتي تثبت أن لديها صفحه شخصية واحدة تقوم هي بادارتها حتي لاينجرف متابعيها وراء الصفحات المزيفة التي تتحدث بلسانها. وفي ذات السياق ذكرت الريان أن عدد متابعيها في الصفحة يقارب ال(200) ألف متابع حتي الآن وعبرت عن سعادتها بجمهورها الذي تكن له الحب والإحترام. نصرة عبدالله .

الخرطوم:(كوش نيوز)