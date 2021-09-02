مجلس المريخ يصدر بياناً ويتوعّد الأندية المصرية ومهاجمه تيري





أصدر مجلس المريخ برئاسة ادم سوداكال، بياناً عاجلاً على خلفية مغادرة مهاجم الفريق سيف تيري للعاصمة المصرية القاهرة في الساعات الماضية دون علم المسؤولين بالنادي، ونفت إدارة النادي في بيانها، علمها بالطريقة التي غادر بها اللاعب، واكدت بحسب صحيفة السوداني، بأنه لم يستأذن من إدارة النادي بخصوص سفره للعاصمة المصرية التي عاد منها مؤخراً بعد أن ابتعث من قبل النادي للعلاج هناك. وأضافت: علمنا كذلك أن اللاعب غادر بهذه الطريقة المؤسفة وغير المحترفة لتوقيع عقد مع أحد الأندية المصرية، وعليه نحذر جميع الأندية بدولة مصر الشقيقة من التعاقد مع هذا اللاعب الذي يربطه عَقد احتراف ملزم موقع مع نادي المريخ الرياضي يمتد لثلاثة مواسم تنتهي في العام 2024م، وقد شهد توقيعه الجميع، ونحذر من التورط بالتعاقد مع اللاعب الذي سنقوم بنشر عقده الموقع مع النادي في جميع منصات النادي وفي مختلف الوسائل الإعلامية. كما نؤكد أن أي نادٍ سيتورّط في هذا الأمر سيواجه بعدة شكاوى من نادي المريخ لدى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، كما نؤكد لجماهيرنا أن النادي قام بمخاطبة الاتحاد السوداني ليخاطب نظيره المصري بهذا الصدد، ونؤكد أن مكتسبات النادي لن تضيع هدراً ولن ينال منها أي كائن كان، وقد قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للتحقيق العاجل بهذا الشأن.

الخرطوم كوش نيوز