نادي الشرطة القضارف يفتح مسارات للتعاون مع كوبر و ودنوباوي





تقدم مجلس نادي الشرطة القضارف بأحر التهانئ والتبريكات لناديي كوبر وودنوباوي بمناسبة صعودهما لمصاف أندية الدوري السوداني الممتاز وتمتد التهنئة لجماهير الناديين ولإدارتيهما ولاعبيهم علي ذلك الانجاز الذي تحقق والجهد الكبير الذي بذل في سبيل ارتقائهم لموقعهما الطبيعي بين صفوة أندية السودان متمنيين لهم دوام التقدم والازدهار والتفوق في مقبل المشوار، واعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشرطة اللواء شرطة كمبال حسين كمبال وفق ( سونا) عن تهانيه الحارة لادارتي كوبر وود نوباوي وان ناديه في استعداد لفتح آفاق ‏من ‏التعاون المشترك مع الناديين، بما يخدم المجتمع الرياضي ويطور كرة القدم بالسودان ، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الشرطة والناديين.

الخرطوم ( كوش نيوز)