السودان يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي





اعلنت وزارة الخارجية في بيان لها الخميس إدانة واستنكار السودان بأشد العبارات للإعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليوميين الماضيين ، وهو الأمر الذي يُعد تصعيداً خطيراً وعملاً عدائيا يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين و يعتبر جريمة حرب مُشينة. وقال البيان وفق (سونا) إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة الآثمة بين الحين والآخر یُؤكد جلياً الخطر الذي تُمثله هذه المليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة ، واستمرار تحدیھا السافر للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد وزارة الخارجية في هذا الصدد وقوف السودان حكومةً وشعباً في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها ، و تجدد تأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الخرطوم ( كوش نيوز)