نجم المريخ سيف تيري يقترب من التوقيع لنادي فاركو المصري





ينوي نادي المريخ السوداني تقديم شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد سيف تيري مهاجم الفريق بسبب سفره دون إذنهم وقال مصدر من نادي المريخ “سنخاطب اتحاد الكرة المصري لتقديم شكوى ضد سيف تيري مهاجم الفريق الذي سافر دون إذننا للتوقيع مع فريق مصري”. وحسبما مصدر مقرب من اللاعب وفق موقع فى الجول المصري، فإن سيف تيري قد وصل صباح الخميس للقاهرة، للتوقيع مع نادي فاركو. واضاف المصدر “عقد اللاعب يوجد به شرط جزائي يمكنه من خلاله فسخ تعاقده في أي وقت مع المريخ” وأتم “اللاعب سيوقع خلال ساعات قليلة لـ فاركو، وذلك فور اجتيازه للكشف الطبي”. سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة تيري صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان. سجل فيهم 8 أهداف دولية.

الخرطوم ( كوش نيوز)