إليك أفضل مشروب يمكن تناوله مع الأكل





أكد خبير التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، أن الماء في درجة حرارة الغرفة هو أنسب مشروب للشرب مع الطعام. وقال أندريه(بحسب الامارات نيوز) : “إذا أخذنا الحساء كأحد أكثر الأطباق حمية وصحية، فإن الحساء، إلى حد كبير. هو من الماء إلى جانب الأطعمة الصلبة. هذا يعني أنه يمكنك شربه مع الطعام”. وأشار الخبير إلى أنه يمكن شرب الشاي مع الأكل، ويجب أن يكون طبيعياً أسود أو أخضر أو ​​عشبياً دون سكر. وأوضح بوبروفسكي أن الكمية الزائدة من هذا المشروب ليست جيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. وفقاً لما جاء في موقع سبوتنيك. وأضاف: “انتبه إلى المشروبات الغازية السكرية. إنها مصدر للسكر أو الكربوهيدرات البسيطة. الكربوهيدرات البسيطة السائلة بعد الوجبات ليست جيدة للهضم بشكل عام. وينطبق الشيء نفسه على العصائر”.

الخرطوم(كوش نيوز)