أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021م





صحيفة السوداني:

قرار بإعفاء وتعيين مدير عام لهيئة الموانئ البحرية

ضبط أكثر من (10) كيلو ذهب مُهرّبة إلى دبي

في ذمة الله الفنان الكبير أبو عبيدة حسن بعد معاناة مع المرض

حجر يلتقي باللجنة التسييرية لسائقي “التاكسي”

عقار يشرع في الترتيبات الأمنية ويدعو لمقاومة العودة للحرب

غرب كردفان: إعفاءات ضريبية للمستثمرين لمدة (5) سنوات

المنتخب السوداني يخسر بهدفين نظيفين أمام المنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم…

صحيفة الوطن:

مباحثات بين مريم الصادق والسفير السعودي

ضبط ١٠ كيلو ذهب مهرب على طيران فلاي دبي

نساء مسار دارفور يطالبن بنسبة ٤٠٪ من الحكومة

صحيفة النيل الدولية:

السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان

مبادرة لزيادة مرتبات المعلمين إلى 500 دولار كحد أدنى

قرار بإعفاء وتعيين مدير عام لهيئة الموانئ البحرية

تضرر أكثر من 88 ألف شخص بسبب الأمطار في السودان

إنشاء نيابات متخصصة بجرائم المعلوماتية في كل ولايات السودان

(كوش نيوز)