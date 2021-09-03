فاركو المصري يشعلها! سيف تيري على خُطى (الغربال) بالمريخ يغادر للقاهرة للتوقيع لاحد الأندية الصاعدة





فجر مهاجم المريخ الاول سيف تيري مفاجاة من العيار الثقيل، وذلك بمغادرته البلاد الى العاصمة المصرية القاهرة دون اخطار ادارة ناديه، وذلك من اجل تكملة اجراءات احترافه بنادي فاركو المصري الصاعد حديثا لمنظومة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبالرغم من اصدار مجلس المريخ لبيان اكد من خلاله عدم علمه بالخطوة التي اقدم عليها مهاجمه تيري، الا أن مصادر اشارت الى ان ما حدث مرتب، مؤكدة بان اللاعب ابلغ مجلس الادارة خلال وقت سابق بنيته في الاحتراف الخارجي، ومنذ ذلك الوقت ظل مشغولا بتدبير كافة الاجراءات المتعلقة بتكملة مشروع احترافه لا سيما وان العرض المقدم له مغر.

ووفقا لما تحصلت عليه (السوداني) فان هناك بندا واضحا في العقد المبرم بين المريخ واللاعب تيري يسمح للاخير بفسخ العقد من طرف واحد حالما تم الايفاء بدفع الشرط الجزائي وهو مبلغ وقدره 500 الف دولار، مع العلم بان عقد اللاعب مع المريخ تجاوز المبلغ المذكور وهو ما مثل مصدر سخرية كبيرة بالنسبة لجماهير المريخ التي حملت رئيس النادي آدم سوداكال المسؤولية الكاملة تجاه الخطوة التي قام بها.

وبالمقابل سارع مجلس المريخ برئاسة ادم سوداكال، واصدر بياناً عاجلاً على خلفية مغادرة مهاجم الفريق سيف تيري للعاصمة المصرية القاهرة في الساعات الماضية دون علم المسؤولين بالنادي، ونفت إدارة النادي في بيانها، علمها بالطريقة التي غادر بها اللاعب.

واكدت بأنه لم يستأذن من إدارة النادي بخصوص سفره للعاصمة المصرية التي عاد منها مؤخراً بعد أن ابتعث من قبل النادي للعلاج هناك. وأضافت: علمنا كذلك أن اللاعب غادر بهذه الطريقة المؤسفة وغير المحترفة لتوقيع عقد مع أحد الأندية المصرية، وعليه نحذر جميع الأندية بدولة مصر الشقيقة من التعاقد مع هذا اللاعب الذي يربطه عَقد احتراف ملزم موقع مع نادي المريخ الرياضي يمتد لثلاثة مواسم تنتهي في العام 2024م، وقد شهد توقيعه الجميع، ونحذر من التورط بالتعاقد مع اللاعب الذي سنقوم بنشر عقده الموقع مع النادي في جميع منصات النادي وفي مختلف الوسائل الإعلامية، كما نؤكد أن أي نادٍ سيتورّط في هذا الأمر سيواجه بعدة شكاوى من نادي المريخ لدى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، كما نؤكد لجماهيرنا أن النادي قام بمخاطبة الاتحاد السوداني ليخاطب نظيره المصري بهذا الصدد، ونؤكد أن مكتسبات النادي لن تضيع هدراً ولن ينال منها أي كائن كان، وقد قام مجلس الإدارة بتكوين لجنة للتحقيق العاجل بهذا الشأن.

يشار في الوقت نفسه الى أن مصادر مقربة من اللاعب اكدت بان اجراءات انتقال الاخير مضت الى الامام واكدت بأن النادي المصري اكد الايفاء بمستحقات الشرط الجزائي مع المريخ.

كما اوضحت المصادر بان النادي المصري طلب شهادة النقل الدولية الخاصة بانتقال اللاعب وذلك من اجل الاسراع في اغلاق ملفه والاعلان عن ضمه بصورة رسمية، وسار مهاجم المريخ تيري على درب زميله السابق محمد عبد الرحمن الذي سبق وان هرب من النادي وغادر دون علم مسؤوليه إلى الجزائر لتوقيع عقد مع احد الأندية هناك قبل ان يعود اللاعب من جديد بعد تدخل ادارة النادي وتلويحها بالعقوبات عليه.

السوداني