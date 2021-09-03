مجلس الأمن و الدفاع يعلن الموافقة المبدئية على استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية





أعلن مجلس الأمن و الدفاع موافقته المبدئية استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد و لفترة معلومة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ مساء أمس “الخميس” و قال وزير الدفاع في تصريح صحفي إن المجلس استعرض كافة الجوانب المتعلقة بالأمر مبينا أن الموافقة جاءت استجابة للنداء الإنساني و أنه سيتم اخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات و الإجراءات التي تحفظ الحقوق.

و قال إن المجلس استمع إلى تنوير أمني حول أحداث منطقة سوبا وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية و منسوبي بعض حركات الكفاح المسلح، مبينا أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية اخلاء مجمع رهف.

و أشار إلى توجيه المجلس للقوات النظامية و الأجهزة الأمنية باستمرارية الحملات و ضبط كل التفلتات و التحركات و الأنشطة الهدامة.

هذا و استمع الاجتماع إلى وصف و إيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود عطفاً على تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع دولة ليبيا في منطقة المثلث ، كما ناقش المشكلات التي تعيق الإنتاج في مناطق البترول و التعدين.

باج نيوز