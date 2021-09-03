جولة تكشف عن تَوَقُّف تَبَرُّع الدّم بالبنك المركزي لانعدام (الأكياس)

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جولة تكشف عن تَوَقُّف تَبَرُّع الدّم بالبنك المركزي لانعدام (الأكياس)
كشفت جولة عن انعدام أكياس الدم ببنك الدم المركزي بمستشفى الخرطوم مما أدى إلى توقف عملية التبرع بالدم ظهر اليوم .
وشكا عدد من المُتبرعين من توقف عملية التبرع بسبب انقطاع أكياس بالبنك مما ينعكس على إرجاء عمليات مرضاهم بمستشفيات الخُرطوم المختلفة .
وقال مُوظّف ببنك الدم إن سبب انعدام الأكياس يعود لنقص الإمداد، وأكد سعيهم الحثيث لمعالجات عاجلة كي يستأنفوا العمل اليوم الجُمعة ، وأضاف بأنهم ( استلفوا) كرتونتي أكياس من مستشفى الخُرطوم لعلاج الأورام السرطانية لضمان استمرارية العمل لكنها نفدت قبل نهاية الدوام اليومي ، مُشيراً إلى أن الأكياس يتم جلبها للبنك من إدارة المعامل وخدمات نقل وسلامة الدم بالإدارة العامة للطب العلاجي.
السوداني