جولة تكشف عن تَوَقُّف تَبَرُّع الدّم بالبنك المركزي لانعدام (الأكياس)





كشفت جولة عن انعدام أكياس الدم ببنك الدم المركزي بمستشفى الخرطوم مما أدى إلى توقف عملية التبرع بالدم ظهر اليوم .

وشكا عدد من المُتبرعين من توقف عملية التبرع بسبب انقطاع أكياس بالبنك مما ينعكس على إرجاء عمليات مرضاهم بمستشفيات الخُرطوم المختلفة .

وقال مُوظّف ببنك الدم إن سبب انعدام الأكياس يعود لنقص الإمداد، وأكد سعيهم الحثيث لمعالجات عاجلة كي يستأنفوا العمل اليوم الجُمعة ، وأضاف بأنهم ( استلفوا) كرتونتي أكياس من مستشفى الخُرطوم لعلاج الأورام السرطانية لضمان استمرارية العمل لكنها نفدت قبل نهاية الدوام اليومي ، مُشيراً إلى أن الأكياس يتم جلبها للبنك من إدارة المعامل وخدمات نقل وسلامة الدم بالإدارة العامة للطب العلاجي.

السوداني