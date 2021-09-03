قرار بإعفاء وتعيين مدير عام لهيئة الموانئ البحرية





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء السيد أونور محمد آدم سلطان من وظيفة مدير عام هيئة الموانئ البحرية وتعيين السيد تاج السر مدني عبد الرحمن فرج مديراً عاماِ لهيئة الموانئ البحرية.

وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021 ورقم (147) لعام 2019، وبناءً على توصية وزير النقل . ووجه القرار بحسب (سونا)، وزارات النقل والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

(كوش نيوز)