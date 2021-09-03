تصاعد أزمة سيف تيري.. المريخ يرد على خطاب النادي المصري بالرفض ويلوح بغرفة المنازعات





قام نادي المريخ أمس، بمخاطبة اتحاد الكرة مؤكداً رفضه تحويل بطاقة الإنتقال الدولية الخاصة باللاعب سيف تيري، وذلك عقب تلقيه طلبا من نادي فاركو المصري لتحويل بطاقة اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) عبر نظام الانتقالات الالكترونية ال(TMS).

ورفض مجلس ادارة المريخ برئاسة آدم سوداكال اي مساومة من النادي المصري الذي تحدث عن إمكانية سداده لقيمة الشرط الجزائي الموضحة في العقد، علماً أن اللاعب مرتبط بعقد مع المريخ وقد قام بتوقيع عقد جديد مع النادي المصري وفسخ العقد من جانب واحد دون وجود سبب عادل.

وعليه فإن نادي المريخ سيقوم برفع الأمر لغرفة فض المنازعات الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتوقيع العقوبات الرياضية على اللاعب والنادي المصري.

السوداني