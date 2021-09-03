(قوى التغيير) توقع اعلاناً سياسياً جديداً في الثامن من سبتمبر الجاري





أعلنت قوى الحرية والتغيير ، عن التوقيع على إعلان سياسي جديد في الثامن من سبتمبر الجاري .

يأتي ذلك في إطار مساع يبذلها التحالف الحاكم لتعزيز وحدة قوى الثورة ومواصلة للقاءات والمراجعات التي ابتدرتها الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة والمجلس المركزي للحرية والتغيير.

وذكرت وكالة السودان للانباء امس ، إن اجتماعاً مهماً انعقد بالخرطوم مساء الأربعاء الماضي بمشاركة رفيعة المستوى لجميع الأطراف ، حيث تم الاتفاق على التوقيع على الإعلان السياسي للحرية والتغيير في يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري.

وقالت الوكالة إن الإعلان السياسي المزمع التوقيع عليه يشكل إعلاناً لوحدة قوى التغيير ومدخلا لتعزيز وتوحيد السودانيين جميعا وذلك لتنفيذ شعارات الثورة السودانية المجيدة في الحرية والسلام والعدالة؛ وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال السلام؛ وتحقيق دولة المواطنة والديمقراطية.

السوداني