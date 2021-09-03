توزيع بطاقات علاجية لطلاب الخلاوي بالخرطوم





وزعت إدارة التأمين الصحي بولاية الخرطوم بالتعاون مع مجلس الدعوة بمحلية بحرى البطاقات العلاجية لطلاب الخلاوى الداخلية بمسيد الشيخ خوجلي أبو الجاز ضمن برنامج استخراج البطاقات العلاجية الذي درجت عليه لتقديم الخدمات العلاجية لطلاب وشيوخ الخلاوى الداخلية بالولاية.

وقال مدير إدارة المحليات بالتأمين الصحي ،د. بهاء الدين الحاج ، إن طلاب الخلاوى في حاجة إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية مشيرا إلى أن هذه البطاقة تقدم الخدمات العلاجية في كل المؤسسات الصحية الحكومية على مستوى السودان مجاناً على أن يتحمل المستفيد من البطاقة 25% من قيمة العلاج

من جانبه ثمن الخليفة مصطفى خوجلي أبو الجاز جهود إدارة التأمين الصحي في إستخراج البطاقات العلاجية لطلاب ومشائخ الخلاوى؛ موضحا أن طلاب الخلاوى يجدون كل الخدمات في الخلاوى سواء الخدمات العلاجية أم الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه البطاقات تمثل معالجة لهذه المشكلة التي تؤرق الطلاب.

السوداني