وزير الطاقة : تجاوزنا أزمة توفير المنتجات النفطية





اعلن وزير الطاقة والنفط ، المهندس جادين علي عبيد ، عن تجاوز أزمة توفير المشتقات النفطية ، مؤكداً العمل من أجل تأهيل البنيات التحتية والسعات التخزينية للمنتجات النفطة.

وقال وزير الطاقة بحسب تعميم صحفي ، إن الوزارة حريصة على امتداد خط أنابيب المشتقات البترولية مدنى الخرطوم إلى ربك مرورًا بسنار، بحيث تكون الأخير ضمن الخط الرئيسى الناقل للمنتجات البترولية القادمة من مصفاة الخرطوم.

وكان وزير الطاقة قد التقى بالخرطوم امس بوالي وﻻية سنار، سليمان الماحي ، حيث بحث اللقاء استقرار امداد الطاقة الكهربائية بولاية سنار خاصة في المشروعات الحيوية وخدمات المواطن وكيفية تطويرها لمواكبة نهضة الولاية وانفتاحها على استقبال المشروعات الاقتصادية

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