ضبط أكثر من (3) آلاف جلد ثعبان مخالفة لقانون الصيد





تمكنت شعبة مباحث شرطة حماية الحياة البرية بولاية الخرطوم من ضبط عدد 3582 جلد ثعبان تمت حيازتها بصورة غير قانونية ومخالفة لقانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 .

وأشاد مدير الإدارة العامة لحماية الحياة البرية ، اللواء شرطة حسب الرسول عثمان البادي ، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ، بالمجهودات التي تقوم بها إدارته بولاية الخرطوم في حماية الموارد الطبيعية للدولة من خلال رصد المجموعات والشبكات الإجرامية التي تمارس أنشطة إجرامية خاصة بالصيد الجائر للحيوانات البرية.

السوداني