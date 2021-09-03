(الصناعة) تدشن إعادة تشغيل مصنع الملح الميودن ببورتسودان





أعلن وكيل وزارة الصناعة إسماعيل شمس الدين عن اتجاه الوزارة لإعادة تأهيل وتشغيل كل المصانع المتوقفة.

وقال في تدشينه إعادة تشغيل مصنع شافي للملح الميودن ببورتسودان أمس أن الوزارة تخطط لتوسعة وزيادة الإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتيّ وتصدير الملح إلى الخارج ليصبح السودان رائداً في هذه الصناعة.

وأكد شمس الدين تجويد العمل لمقابلة الطلب العالي الذي تهدف الوزارة لتغطيته، وذلك بمضاعفة الجهود والعمل مع الجهات ذات الصلة.

وكان مصنع شافي للملح الميودن قد توقف عن العمل لقرابة العامين، وقد تم استرداده بواسطة لجنة إزالة التمكين ليصبح مملوكاً لوزارة المالية ويدار بواسطة وزارة الصناعة، وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة لإعادة تشغيل المصنع بطاقة إنتاجية ١٠ طن في الساعة، وسددت مديونياته، استعداداً للمرحلة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة أمس.

السوداني