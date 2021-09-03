والي شمال كردفان يوجه بتسليم المتهمين في أحداث جنوب الابيض





وجه الاستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان بتسليم المتهمين في الأحداث التي شهدتها جنوب مدينة الأبيض خلال 72 ساعة. وقال الوالي خلال تقديمه واجب العزاء في أحداث منطقة جنوب مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من السكان في أحياء شيكان والخرسانة وفريق الحر، قال بحسب (سونا)، إن القوات المسلحة والاجهزة الشرطية والامنية والدعم السريع ستلاحق المتورطين في الاحداث وتقديمهم للعدالة.

وشدد علي ضرورة التعايش السلمي وحفظ الأمن والاستقرار لعدد من المكونات القبلية التي تسكن جنوب مدينة الأبيض القادمة من ولايه جنوب كردفان مؤكدا علي فرض هيبة الدولة و بسط سيادة القانون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار مشيرا الى أن المنطقة الجنوبية لمدينة الابيض اصبحت تشكل مهددا أمنيا كبير وملازا للمجرمين مما تسبب في قوع العديد من الجرائم.

وقال إن الولاية ستضرب بيد من حديد على اوكار المجرمين والمتعاملين معهم و أوضح الوالي الإجراءات التي إتخذتها لجنة امن الولاية بحضور قيادات تلك البطون من الاداره لتحقيق العدالة المطلوبة، وأشار الى حرص حكومته على امن واستقرار المواطنين مما يستوجب توفير كل المتطلبات لنقاط الارتكاز و زيادة الاطواف الليلة المشتركة من القوات الأمنية.

ودعا الإدارة الأهلية للقيام بواجبها تجاه تسليم معتادي الإجرام و كشف ان هناك ترتيبات لترحيل طرفي النزاع خارج مدينة الأبيض بالاتفاق مع اللجنة المحايدة بين الطرفين. وأكدت الاداره الأهلية ترحيبها بما جاء من قرارات لجنة الأمن المتعلقة بترحيل طرفي النزاع خارج مدينة الأبيض والالتزام بقرارات لجنة الأمن بالولاية و ابدت اسفها للأحداث التى روعت المواطنين و زعزعت الامن بمدينة الابيض.

(كوش نيوز)