تطعيم اكثر من (4500) من الكوادر الطبية والمواطنين ضد كورونا





أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار هيثم محي الدين ان حملة التطعيم ضد كورونا الجولة الثانية ( اغسطس- سبتمبر) بلقاحي جونسون آند جونسون وإسترازينكا تسير وفق ماهو مخطط له مبينا انه قد تم حتى الآن تطعيم ٤٥٧٦ من الكوادر الطبية والمواطنين من ذوي الامراض المزمنة وكبار السن.

وثمن المدير العام للصحة وفق( سونا )مجهودات شركاء الصحة والعاملين بالتحصين مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من المواطنين وإقبال كبيرعلى مراكز التطعيم عكس الجولة الأولى ولفت إلى أن ذلك يعود إلى وعي الناس وادراكهم لأهمية التطعيم.

من جهته أشاد د. الهادي عوض قسم الله مدير الاداره العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة سنار بمجهودات العاملين في الحملة وعملهم بروح الفريق الواحد مما حقق نجاحا في الثلاث أيام الأولى داعيا المشرفين وضباط التحصين بالعمل على معالجة التحديات والتكيف مع الظروف الطبيعية والوصول للمستهدفين.

من جانبها أكدت مديرة التحصين الموسع بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ندى الطيب تبن انه تم تطعيم ٣٠٩ من الكوادر الطبية و٤٣٤٨ من ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن في الثلاث أيام الاولى للحملة مؤكدة سعي الوزارة لمعالجة التحديات والتي ابرزها عدم توفرالكروت والظروف الطبيعية من أمطار وانقطاع لبعض المناطق وتحدي إدخال بيانات المطعمين مؤكدة ان هناك تنسيق متكامل بين مكونات الحملة بالولاية

( كوش نيوز)