الفريق الهادي: لا نملك معلومات بشأن حديث مناوي عن (بوكو حرام)





أكد رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المُقنّنة الفريق ركن د. الهادي عبد الله، أنه ليست لديهم معلومات رسمية بشأن ما تحدث عنه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي حول تقنين العربات (بوكو حرام)، وإفادته بأنّ تجارة (البوكو) ليست حراماً، وذكر أنه تم سماعه في الإعلام فقط.

وقال عبد الله، إن اللجنة لم تفتح التقنين ولا الحدود، وأكد أن (64) معبراً حدودياً مع دول الجوار لازالت مغلقة لأنها معابر ثابتة لمكافحة التهريب ولحماية الدولة.

وأكد أنّ اللجنة لن تمنح فرصاً لتقنين أي عربات مرة أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حدّدتها مسبقاً، وأضاف بأنّ اللجنة وقفت على ضبط عددٍ كبيرٍ من السلاح بولايات كردفان، وحال الانتهاء من جمع كميات كبيرة سيتم ترحيلها لمخازن سلاح الأسلحة، وفيما يختص بالعربات يتم تحويلها إلى شركة جياد تمهيداً لعملية الصهر.

( كوش نيوز)