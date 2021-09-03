وزير العدل: تشكيل مفوضية مكافحة الفساد





استقبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وميلينا استنوفا، المدير القطري للبنك الدولي في السودان، وميسون بدوي، كبير مستشاري البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص بالسودان، وذلك لبحث سُبل التعاون بين الجهات الثلاث.

وشكر وزير العدل نصرالدين عبد الباري، ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على الدعم الذي يُقدِّمونه للحكومة الانتقالية.

وقال وزير العدل في تغريدة على حساب الوزارة الرسمي في تويتر، إنّ وزارة العدل تبدي اهتماماً كبيراً بمحاربة الفساد، مشيراً في هذا الصدد إلى إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد التي سوف تُشكّل في القريب العاجل.

وأكد الوزير، وفق ( سونا) التزام وزارة العدل بالاستمرار في مساعدة المؤسسات المالية والاقتصادية السودانية في إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه القانون في العصر الحالي في التنمية.

من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بإجازة قانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مفوضية مكافحة الفساد، والقوانين الأخرى، التي تَسهم في تحسين بيئة العمل التنموي والاستثمار، وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على تقديم المزيد من الدعم عن طريق فتح مكتب للمؤسسة في السودان لإدارة المشاريع المُخطّط تنفيذها لدعم الحكومة الانتقالية.

( كوش نيوز)