ضبط و توقيف (21) شاحنة مخالفة للحمولة بالشمالية





أوقفت إدارة المرور السريع بالولاية الشمالية (21) شاحنة مخالفة للحمولة المقررة لاستخدام طريق المرور السريع، وذلك في إطار الحملات التي تقوم بها لمنع ومحاربة الحمولة الزائدة وضبط تحايل سائقي الشاحنات لتجاوز الميزان بالطرق القومية.

وأوضح المقدم شرطة خضر حمد مدير شرطة المرور السريع بالولاية الشمالية بحسب (سونا) أمس أنه تمت إحالة الشاحنات المخالفة لإدارة الميزان بمدخل مدينة دنقلا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد أن الحملات ستتواصل حتى يتم القضاء على تجاوزات الشاحنات للحمولة المقرر لها.

ومن المتوقع أن تقوم حكومة الولاية الشمالية بإصدار أوامر محلية رادعة لمنع ومحاربة المخالفين لضوابط الحمولة الزائدة للمحافظة على سلامة الطرق وتحقيق السلامة المرورية حسب توجيهات لجنة أمن الولاية الشمالية في اجتماعها الذي انعقد مؤخرا بدنقلا برئاسة وإلي الولاية رئيس اللجنة.

باج نيوز