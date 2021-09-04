خالد عمر يترأس إجتماع مجلس وكلاء ومدراء التخطيط بالوزارات





ترأس المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السبت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدوري لمجلس الوكلاء ومدراء التخطيط بالوزارات لمتابعة موقف تنفيذ وثيقة المشروعات وتقرير الاداء للوزارات. وناقش الاجتماع المعوقات التي تحول دون التنفيذ الكامل للمشروعات بالوزارات المخلتفة وكيفية العمل على تذليلها، ووجه الاجتماع وفق ( سونا) بالاسراع في اكمال وثائق تقييم المشروعات في اسرع وقت ممكن. كما استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من اللجنة العليا لاصلاح الخدمة المدنية حول سير تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (مرحلة المسح والتقييم) الذي تنفذه الشركة الاستشارية ( PWC )، واكد الاجتماع على ضرورة العمل بشكل متناغم بين الوزارات المختلفة بتفعيل آليات الاتصال الحديثة بين الوزارات الاتحادية فيما بينها.

الخرطوم ( كوش نيوز)