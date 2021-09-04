فوائد الجرجير .. تعرف عليها





ينصح خبراء طب النساء أن يكثر الحوامل من تناول الجرجير أثناء فترات الحمل، حيث أن الجرجير يحتوي على عناصر مغذية هامة وضرورية لصحة الجنين. فوائد الجرجير للحامل.. هو غذاء هام أيضا للمرأة المرضع(بحسب صدي البلد) وهو يزيل الوهن وأعراض الحمل مثل الغثيان، كما أنه يعمل على إدرار الحليب في المرضع؛ ويتم إعداده بأكثر من طريقة سواء بصنع حساء الجرجير أو تناول أوراقه في السلطة أو شرب عصير الجرجير، ويفضل عدم تناول العصير بكميات كبيرة بالنسبة للحوامل، حيث يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، بجانب أنه منشط للرحم. وفى هذا التقرير نقدم لكم بعض الفوائد الصحية لتناول الجرجير وفقا لموقع هيلث لاين.. 1: يحتوى الجرجير على عناصر غذائية تعمل على حماية الجسم من الاورام السرطانيه 2: يحسن عمل الغدة الدرقية. 3: يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة. 4: يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية. 5: يحسن صحة البصر، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين ج يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما أنها تقوى النظر وتحمى عدسة العين. 6: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات. 7: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو والسعال. 8: يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام. 9: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وتنظيم عملية الهضم. 10: يحمى اللثة والأسنان من الالتهابات والتورم. القيمة الغذائية للجرجير _ السعرات الحرارية يعد الجرجير أقل الخضروات احتواء على السعرات الحرارية، حيث تحتوي العشر أعواد فقط على 3 سعرات حرارية. _البروتين توفر 10 أعواد من الجرجير حوالي 1% من الاحتياج اليومي للبروتين. _الفيتامينات الجرجير غني بالفيتامينات لاسيما فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ك. كما يحتوي أيضاً على فيتامين هـ وبعض فيتامينات ب المركب. _ المعادن يحتوي الجرجير على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس _الألياف توفر 10 أعواد من الجرجير حوالي 1% من الاحتياج اليومي للألياف. _مضادات الأكسدة يحتوي الجرجير على عدد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج والمعادن. كما يحتوي على الكاروتينات مثل البيتا كاروتين والزاكسانثين واللوتين.

الخرطوم(كوش نيوز)