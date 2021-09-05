جمعية عمومية تاريخية بالمريخ .. حازم يتوج بالرئاسة والجكومي نائباً وأبو جريشة للشؤون الرياضية





في أجواء حماسية ملتهبة، انعقدت بحديقة الموردة بالخرطوم، مراسم الجمعية العمومية التاريخية لانتخاب مجلس ادارة جديد لنادي المريخ بحضور فاق التوقعات، حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 1309 وهو رقم كبير للغاية، وحرصت اللجنة المنظمة للجمعية العمومية على الترتيب الدقيق والنظام في عملية الدخول، وداخل الصالة ساد الارتياح على جميع الحاضرين وذلك نسبة للتنظيم الجيد.

وشهدت مراسم الجمعية العمومية بحسب صحيفة السوداني، حضورا كبيرا لعدد من الأقطاب وأعضاء المجالس السابقة بالاضافة الى المرشحين.

وتقدم رئيس مجلس الشوري المريخي الحاج محمد الياس محجوب الحاضرين وبارك خطوات انعقاد الجمعية العمومية، وثمن المواقف التي حدثت في الفترة الماضية، كما طالب بمراجعة شاملة خلال الفترة القادمة.

وبالمقابل قدم عضو مجلس الإدارة ومساعد الرئيس محمد موسى الكندو خطاب مجلسه للدورة المنتهية، كما قدم المدير المالي عبد الحي العاقب التقرير المالي واورد الملاحظات والتحفظات الواردة فيه.

وتمكّن القنصل حازم مصطفى من اعتلاء منصب الرئيس بعد أن حصد 878 صوتاً، واتى ذلك عقب الإعلان المبكر للمرشح المنافس مولانا مجذوب المجذوب الذي بادر بتقديم اعتذاره عن تكملة السباق الانتخابي تلبية لمبادرة الوفاق المريخي، والتي نالت الموافقة من مولانا مجذوب المجذوب بعد أن دفع بمسودة كاملة تشمل برنامج العمل خلال المرحلة القادمة.

وفي منصب النائب الأول للرئيس، تمكن محمد سيد أحمد (الجكومي) من الفوز على منافسه عوض رمرم، بينما حصدت وزيرة الصحة السابقة تابيتا بطرس شوكاي مقعد المرأة بعد ان نالت اكثر من 700 صوت.

وفاز بالتزكية في منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية الكابتن عادل حسن أبو جريشة، بينما نال منصب نائب الرئيس للشؤون القانونية بدر الدين عبد الله النور، بينما تمكن اللواء/ نور الدين عبد الوهاب من الفوز بمقعد نائب الرئيس للاستثمار.

وفي مقعد المناشط الثقافية تمكن الزميل الإعلامي (هيثم كابو) من الفوز بالمنصب عن جدارة واستحقاق، كما نال الشاب، منير نبيل متى، ثقة الجمعية العمومية في مقعد الشباب.

وفي مقاعد أعضاء المجلس فاز كل من متوكل صالح (ود الجزيرة)، وجعفر سنادة، وحتى لحظة كتابة الخبر مازالت عملية فرز الأصوات لحسم المقاعد الباقية مستمرة.

الخرطوم (كوش نيوز)