السعودية تبدى استعدادها لدعوة الدول الدائنة للسودان





كملت وزارة المالية اجراءات تسليم وزارة الصحة الاتحادية مبلغ 23 مليون يورو لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وسد فجوتها خلال الفترة المقبلة .

وأكدت المالية التزامها بتوفير مبلغ 4 ملايين يورو إلى جانب توفير 4 مليارات جنيه لإكمال سداد مديونيات وزارة الصحة للشركات المستوردة للادوية كما جددت وزارة المالية التزامها بدفع مبلغ الـ 800 مليون جنيه شهريا لدعم ادوية الامراض المزمنة.

وأطلع الاجتماع الاسبوعي الأسبوعي للغرفة المركزية للسلع الإستراتيجية، بقيادة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف امس ، على سير اداء امداد السلع الاستراتيجية والوقوف على اهم التحديات والعقبات التي تعيق امداد السلع.

وأطمأن الاجتماع على وصول باخرتي وقود الفيرنس وتأكيد دفع مستحقات باخرتي غاز الطبخ.

صحيفة السوداني