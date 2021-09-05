4 منتخبات عالمية تواجه خطر الغياب عن مونديال 2022





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود 4 منتخبات عالمية مهددة بعدم المشاركة في مونديال 2022 المقرر إقامتها في ديسمبر بعد المقبل في دولة قطر.

منتخب إسبانيا أول المهددين قبل مونديال 2022

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: إن منتخب إسبانيا مهدد بعدم المشاركة، وذلك بعد تلقيه أولى هزائمه في تصفيات كأس العالم منذ عام 1993، أمام السويد بنتيجة 2/ 1، منهيًا رقمًا من 66 مباراة متتالية دون خسارة.

ويجب على المنتخب الإسباني الفوز في كل مبارياته، مع خسارة السويد في لقائها القادم، من أجل احتلال المركز الأول في المجموعة.

المنتخب الثاني هو المنتخب الكولومبي الذي يحتل حاليًّا المركز الخامس في تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة للمونديال وهو مركز غير مؤهل للبطولة.

المنتخب الثالث هو منتخب هولندا، حيث لا يقدم مستويات جيدة بالفترة الحالية، ويتواجد ثانيًا في مجموعته.

المنتخب الرابع هو منتخب تشيلي الذي خسر من البرازيل مؤخرًا بهدف دون مقابل حيث يحتل المركز السابع بـ في مجموعة تضم 10 فرق هي البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي وبوليفيا والبيرو وفنزويلا.

3 منتخبات فقدت فرصة التواجد بكأس العالم 2018:

يذكر أن منتخبات تشيلي وإيطاليا وهولندا فقدت الفرصة في التواجد بكأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا، وتُوج المنتخب الفرنسي باللقب وقتها على حساب منتخب كرواتيا.

صحيفة المواطن