صلاح يطلب نصف مليون جنيه أسبوعياً للبقاء مع ليفربول





طلب النجم المصري محمد صلاح من ناديه ليفربول الإنجليزي الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني لتجديد تعاقده مع النادي الأحمر.

وتبقى أقل من عامين على نهاية عقد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، إذ يتردد أنه يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو من أعلى اللاعبين راتباً في النادي الشمالي.

وبحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية فإن صلاح طلب الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، دون تأكيد ما إذا كان النجم الهداف سيحصل على ما يريد من عدمه.

ووفقاً للصحيفة فإن ليفربول سيحاول حماية لاعبه المصري من إغراءات الأندية الكبرى في أوروبا، ومنها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي صيف 2017 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وأحرز معه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

العربية نت