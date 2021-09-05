جادين يدعو العاملين بالكهرباء لمواكبة التطور وخدمة المواطنين





دعا المهندس جادين على عبيد وزير الطاقة والنفط العاملين بقطاع الكهرباء للإقبال على التطور العالمي في مجال الكهرباء بعقل مفتوح، والعمل الجاد لتقديم خدمة للمواطن السوداني.

وقال لدى مخاطبته اجتماع مجلس أمناء صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالكهرباء بقاعة محمود شريف اليوم بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الادارات ورؤساء الأقسام بالقطاع “إننا مسئولون عن تقديم خدمات للمواطنين دون اعتبارلأي ظلال سياسية أو أيدولوجية”.

ولفت جادين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء وتستدعي تعاون الجميع لمواجهتها، خاصة وأن القطاع يضم خبرات من خيرة أبناء السودان يمكن الاعتماد عليهم في مجال التوليد والنقل والتوزيع، وأشاد بفكرة الصندوق، وقال إنها فكرة عبقرية تم توطينها في قطاع الكهرباء.

من جانبه أعرب المهندس عثمان ضو البيت مديرعام الشركة السودانية القابضة راعي الصندوق عن أمله في أن يخرج الاجتماع برؤية متكاملة تصب في خدمة العاملين بالكهرباء وتسهم في كفاءة الخدمات الصحية، مشيداً بالدعم الذي قدمته لجنة التسيير للصندوق.

إلى ذلك دعا محمد الحسن عبدالله الريح رئيس اللجنة التسييرية للرعاية الطبية الجميع للعمل بصورة ديمقراطية بعيدا عن الجهوية والايديولوجيات، مبينا أن اللجنة قد عملت على زيادة الاستحقاقات، متعهدا بتمليك العاملين بالقطاع لائحة صندوق الرعاية الطبية وكل المعلومات المتعلقة بالصندوق.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل الصندوق.

سونا