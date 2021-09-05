متوقعاً حظره ومنع بثه في القنوات الرسمية د. علي بلدو يفرغ من تدشين مسلسله الجديد .. (الخازوق)





فرغ د. علي بلدو من كتابة القصة والسيناريو والحوار لمسلسله الإذاعي الجديد (الخازوق)، ومن المنتظر مشاركة كوكبة من المع نجوم الدراما فيه، بالاضافة لوجوه جديدة من المجتمع تخوض تجربة التمثيل لاول مرة.

كما أسندت مهمة الموسيقي وللمؤثرات الصوتية للموسيقار مبارك محمد علي، بينما يقوم الاستاذ المخضرم محمد بشير دفع الله بإخراج العمل.

وتدور احداث المسلسل بحسب المؤلف في سودان ما بعد الثورة وحالة الإحباط الثوري والإخفاق المتوالي الذي يعيشه من قاموا بالثورة، وتدني مردود من ظن الناس انهم سيصنعون الفارق قبل أن يكتشفوا حقيقتهم و سرقتهم للثورة لتحقيق مطامع ذاتية وتجارة بدماء الشهداء وظهور الفساد وغيرها من الظواهر السالبة ،كل ذلك في قالب درامي واقعي يعكس الحال الآن.

هذا وتوقع الدكتور علي بلدو منع المسلسل من البث عبر القنوات الرسمية، لجهة انها لاتزال تتعامل بعقلية النظام السابق بل هي شر وأضل سبيلا، على حد قوله.

امدرمان: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني