(400) مدرسة خاصة تُجمد قبول الطلاب للعام الدراسي الجديد





أفادت مصادر مطلعة أن أصحاب (400) مدرسة خاصة من جملة (4) آلاف مدرسة بولاية الخرطوم تقدموا بطلبات لجهات الاختصاص لتجميد قبولهم للطلاب للعام الدراسي المُرتقب بسبب مشكلات مالية وأخرى مرتبطة بالبيئة المدرسية.

وكشفت ذات المصادر عن حالة من الارتباك سادت بين أصحاب المدارس الخاصة على خلفية إلغاء الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ودمجها مع إدارة التعليم الحكومي.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، أن المدير العام للإدارة العامة للتعليم الخاص، عبدالكريم حسن، طلب إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وفي الأثناء طالب أصحاب مدارس خاصة بإلغاء (14) بنداً من الرسوم والتي وصفوها بالجباية يتم تحصيلها من المدارس الخاصة، وناشدوا مجلسى السيادة والوزراء بنزع فتيل التوتر بين اتحاد المدارس الخاصة والتربية ولاية الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)