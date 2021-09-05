هاجم لجنة إزالة التمكين.. مناوي: علينا الجلوس مع بعضنا قبل أن يأتي مَن يجلسنا





طالب حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الشعب السوداني بالجلوس مع بعضهم قبل أن يأتي أحدٌ لكي يجلسهم، وجدّد دعوته للمصالحة الوطنية، ونادى بتوزيع النيابات لمُحاكمة المُجرمين، وشدّد على ضرورة العدالة الانتقالية. وهاجم مناوي خلال تدشين المركز العام لحركة جيش تحرير السودان بأم درمان أمس بحسب صحيفة الصيحة، لجنة إزالة التمكين، ووصفها بافتقاد الرؤية لإخراج البلاد من آثار المؤتمر الوطني، وطالب بإقامة مُناظرة بينه واللجنة حول التوظيف، وأكد أنها وظّفت أشخاصاً من بيت واحد. وشدّد على مراجعة وإصلاح قوى الحرية والتغيير، ودعا للعودة إلى منصة التأسيس، وطالب بوحدة حزب الأمة، ونادى الجبهة الثورية بشقيها لوضع قيم التسامُح وممارسة الديمقراطية مع الآخرين، ودعا الاتّحاديين إلى الوحدة لبناء الوطن، وقال إنه يجب تجاوز الادعاء والمزايدة. وطالب مناوي، الحكومة بفتح أعينها، ودعا حمدوك والبرهان لتبني حوار وطني للشعب السوداني كافة، ولفت إلى أن الشرق ظُلم كثيراً، ونادى خالد شاويش بالجلوس مع الأمين داؤود لحل المشكلة والتصالح لضمان المسار ومصالح مجتمع الشرق.

الخرطوم (كوش نيوز)