السودان..ضبط شحنة أسلحة بالمطار





ضبطت السلطات في السودان شحنة أسلحة بمطار الخرطوم، عبر الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأفاد مصدر موثوق لـ”باج نيوز”، أنّ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة أبلغت السلطات المختّصة بأن معلومات وردت إليها تفيد شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية، في طريقها للبلاد.

وأشار المصدر إلى أنّ اللجنة بحسب معلوماتها حدّدت السلطات المختصة موعد هبوط الطائرة بمطار الخرطوم، وتمّ الحجز على شحنة الأسلحة بواسطة سلطات الجمارك”.

وكشف المصدر أنّ التحريّ يجري حاليًا في الحادثة بواسطة نيابة التفكيك.

وقال المصدر إن الأسلحة قدمت من موسكو في نهاية شهر مايو 2019، وبقيت باديس أبابا طوال العامين، وتم شحنها أمس للخرطوم، عبر طائرة ركاب، ورجح المصدر أن يكون ارتباط بين موعد وصول السلاح والتفلتات المصنوعة التي تشهدها البلاد حسب تعبيره.

وحول تبعية الأسلحة لجهاز الأمن الشعبي، الذراع الأمني للحزب المحلول، لم يستبعد المصدر ذلك، لافتاً إلى أن نيابة التفكيك تجري الآن التحقيق والتحري لتحديد المستفيد من الشحنة وعلاقته بالنظام المباد،

وفي الأثناء أقرّ عضو اللجنة العليا للتفكيك وجدي صالح، في تصريحات صحفية، الأحد، بأنّ الواقعة صحيحة، مؤكّدًا أنّ الحادثة الآن أمام النيابة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز