مساعدات طبية مصرية للسودان





وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، الأحد، طائرتان مصريتان تحملان كميات من مواد الإيواء والأدوية والأجهزة الطبية، في مستهل جسر جوي يتواصل حتى يوم الخميس المقبل، ويتكون من 9 طائرات.

وكان في استقبال الطائرتين من الجانب السوداني، وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى عبد الكريم، ووكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة يسرا محمد عثمان، ومن الجانب المصري سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، والقنصل العام المستشار أحمد عدلى وملحق الدفاع العقيد حسام علوان، وطاقم السفارة المصرية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، إن الطائرتين تمثلان الشحنة الأولى من الجسر الجوي المصري للشعب السوداني في ظل السيول والفيضانات.

وأشار إلى أنّ السودان سبق أنّ استقبل مثلها إبان جائحة كورونا وفيضانات العام السابق وغيرها من الوقفات التاريخية للشعب والقيادة المصرية مع أشقائهم في السودان.

وأضاف: “سعيدون باستقبال الشحنة الأول وستيلها طائرات أخرى تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وهذا الدعم مقدر من شقيق إلى شقيقه”.

باج نيوز