بأمر غارزيتو..إبعاد 3 لاعبين في المريخ عن رحلة أوغندا





أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ مدرب المريخ دييغو غارزيتو أبعد ثلاثة لاعبين عن رحلة الفريق إلى أوغندا.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ قائمة المبعدين ضمّت عماد الصيني، أديلي، محمد عباس.

وسينضم المبعدين بأمر غارزيتو إلى قائمة العناصر التي ستكون خارج الحسابات بقيادة عمّار طيفور، مصعب كردمان، محمد عبد الكريم، بخيت خميس، وسيف تيري.

ومن المقرّر أنّ تغادر بعثة المريخ السوداني إلى كمبالا،الأثنين، لخوض مباراة الذهاب في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا أمام الإكسبريس الأوغندي.

باج نيوز