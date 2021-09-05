اشرب هذه الأنواع من الشاي بعد يوم عمل شاق





من المعروف أن شرب الشاي (بأنواعه المختلفة وليس الأسود والأخضر فقط) له العديد من الفوائد الصحية، لكن لا يدرك كثيرون أن له تأثيرا مهدئا يساعد على تخفيف التوتر بعد يوم عمل شاق. وفي تقريرها (بحسب الجزيرة) الذي نشره موقع “هيلث شوتس” الهندي، قالت الكاتبة غرايس بانز إن هناك كثيرا من مسببات التوتر والقلق؛ وسواء أكان السبب العمل أم الدراسة أم حتى الأشخاص الذين نعيش معهم، فإن يومنا لا يخلو من الضغوط. وقد أسهمت التداعيات المالية والصحية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19” في تدهور الصحة النفسية والعقلية لكثير من الأشخاص في كامل أرجاء العالم. لذلك، علينا البحث عن وسائل تساعدنا على الاسترخاء بشكل يومي، وإحداها تناول كوب من الشاي المفضل لديك. وأشارت الكاتبة إلى أن شرب الشاي يساعد على تقليل مستويات القلق والتوتر، وحماية الخلايا من التلف، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى جانب التحكم في الوزن. وفي ما يأتي 5 أنواع من الشاي يمكنك تحضيرها للاسترخاء بعد يوم مرهق. 1- الشاي الأخضر يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، ويحتوي على مضادات الأكسدة. ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة “جورنال أوف فانكشينول فودز”، فإن الشاي الأخضر له تأثير مهدئ ويساعد على خفض مستويات القلق. يمكن تحضير الشاي الأخضر بإضافة أوراق الشاي إلى الماء الساخن وتركه يتخمّر مدة تراوح بين 5 و10 دقائق. بعد ذلك، يمكنك تصفية الشاي والاستمتاع بهذا المشروب المهدئ. 2- الشاي الأسود يعد الشاي الأسود أحد أنواع الشاي الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد شرب الشاي الأسود في تقليل التوتر عن طريق إعادة مستويات هرمون التوتر إلى طبيعتها. ولتحضيره، عليك إضافة أوراق الشاي إلى الماء الساخن وتركه على نار هادئة مدة 5 دقائق. يمكنك بعد ذلك تصفية الشاي وإضافة الليمون حسب الرغبة. 3- الخزامى يعدّ شاي الخزامى خيارًا رائعًا لتحسين الحالة المزاجية، إذ تساعد مستخلصات الخزامى في علاج اضطرابات القلق والاكتئاب. وكشفت الدراسة أن مستخلصات الخزامى لها خصائص مضادة للاختلاج، ومضادة للاكتئاب، فضلا عن أنها تساعد على تخفيف أعراض القلق. ولتحضيره، ينبغي وضع براعم الخزامى في كيس أو كرة شاي واستخدم الماء الساخن لنقعها. يمكنك الاستمتاع بهذا المشروب المهدئ بعد 10 دقائق من التخمير. 4- شاي البابونج يُصنع شاي البابونج من زهور نبات البابونج الذي له خصائص مهدئة ويساعد على النوم والاسترخاء، كما قد يساعد في تقليل أعراض القلق. ولتحضيره، ما عليك سوى إضافة زهور البابونج إلى الماء الساخن وتركها تُنقع مدة دقيقتين أو 3 دقائق، ثم صفي الشاي واستمتعي بفوائده. 5- شاي النعناع أكدت الكاتبة أن شاي النعناع له تأثير قوي مضاد للقلق. ووفقا لمعطيات، فإن رائحة شاي النعناع في حد ذاتها يمكن أن تساعد على الاسترخاء. وأبرزت الدراسة أن شاي النعناع يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر المزمن، كما يحتوي هذا الشاي على خصائص مضادة للالتهابات. ولتحضير هذا الشاي، عليك نقع أوراق نبات النعناع في الماء الساخن مدة تراوح بين 5 و10 دقائق.

الخرطوم(كوش نيوز)